Cebindeki 100 TL'yi kampanya için bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cebindeki 100 TL'yi kampanya için bağışladı - Haberler
Nurettin Kaya, Yeşilova, Erciş, Güncel

Cebindeki 100 TL'yi kampanya için bağışladı

VAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan Nurettin Kaya (70), koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na cebindeki 100 TL'yle destek verdi.

10.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:31
Cebindeki 100 TL'yi kampanya için bağışladı

VAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan Nurettin Kaya (70), koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na  cebindeki 100 TL'yle destek verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, Erciş'in Yeşilova Mahallesi'nde oturan yaşı nedeniyle evden çıkamayan Nurettin Kaya da İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 TL destek vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine görevlendirilen polis memuru, Kaya'nın evine gelerek bağışta bulunduğu 100 TL'yi teslim aldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kampanyaya verilen bu desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Mehmetbeyoğlu, "Türk milletinin yüceliği buradan gelir. Nurettin amcamız Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı dayanışma kampanyasına elindeki 100 lirayı bağışlayarak destek olmak istediğini söylüyor. Yatırılan bağışın dekontunu vermek için giden personelimizle kendisine en kalbi teşekkürlerimizi ve salgın tehlikesi geçtikten sonra kendisini ziyarete geleceğimizin mesajını da ilettik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Haberler
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Hadise Aleyna Tilki Kim Kardashian Fahrettin Koca
Spor Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Cebindeki 100 TL'yi kampanya için bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 18:50:49. #1.15#
title