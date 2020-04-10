Cebindeki 100 TL'yi kampanya için bağışladı VAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan Nurettin Kaya (70), koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na cebindeki 100 TL'yle destek verdi.

VAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan Nurettin Kaya (70), koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na cebindeki 100 TL'yle destek verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, Erciş'in Yeşilova Mahallesi'nde oturan yaşı nedeniyle evden çıkamayan Nurettin Kaya da İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 TL destek vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine görevlendirilen polis memuru, Kaya'nın evine gelerek bağışta bulunduğu 100 TL'yi teslim aldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kampanyaya verilen bu desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Mehmetbeyoğlu, "Türk milletinin yüceliği buradan gelir. Nurettin amcamız Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı dayanışma kampanyasına elindeki 100 lirayı bağışlayarak destek olmak istediğini söylüyor. Yatırılan bağışın dekontunu vermek için giden personelimizle kendisine en kalbi teşekkürlerimizi ve salgın tehlikesi geçtikten sonra kendisini ziyarete geleceğimizin mesajını da ilettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA