Çebi, 9'u 5 geçe Kabataş'ta saygı duruşunda bulundu

10.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:37

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda düzenlenen Atatürk'ü anma törenine katıldı. Çebi, yapılan saygı duruşunun ardından bir konuşma yaptı.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 10 Kasım'da BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda düzenlenen Atatürk'ü anma törenine katıldı. Ahmet Nur Çebi'yle birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Şenol, Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ile BJK Kabataş Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Aydın US ve Erşan Ateş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü nedeniyle BJK Kabataş Vakfı Okulları Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen anma töreninde hazır bulundu. Anma töreni, Atatürk için saat 09.05'te yapılan saygı duruşuyla başladı. Törende bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, daha sonra öğrencilerin hazırladığı anma programını izledi. Anma töreni, okulda yer alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA