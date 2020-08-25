Ceberruh Filmi Ceberruh filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ceberruh filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kamp tutkunu 5 arkadaş buldukları her fırsatta, daha önce görmedikleri bir yeri görmek için tatil planı yaparlar. Bu seferki tatil yerleri ise diğerlerinden oldukça farklıdır. Çünkü bu seferki kamp yerinde bir sene önce farklı bir grup vahşice katledilmiştir. Katledilen ekipten sadece bir kişi hayatta kalmıştır, o da akıl hastanesinde yaşamını sürdürmektedir. Kan donduran bu olay beş arkadaşı ürpertse de, yaşananlar sadece kötü bir olay olduğu için tatillerine devam etmekten çekinmeyeceklerdir. Tam da bu sırada gruba bilinmeyen bir yabancı dahil olur. Yabancının gelişiyle birlikte kampın seyri de değişecektir.

Yönetmen: Buğra Kekik

Senaryo: Buğra Kekik

Oyuncular: Meriç Akay, Erkan Çelik, Hülya Diken, Barış Bektaş, Esma Nur Aydemir, Seçil Gülen Komi, Kemal Gezen, Ali Erdal, Şahin Uçan

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Ceberruh

Yapımcı Firma: Lore Plus Film Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 25.12.2020

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Kaynak: InterSinema.com