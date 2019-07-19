Cebelitarık yönetimi İran petrol tankerini bir ay daha serbest bırakmayacak

Cebelitarık'ta Yüksek Mahkeme 4 Temmuz'da el konulan Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin 30 gün daha alıkonulmasına hükmetti. Cebelitarık yönetimi konu ile ilgili gelecek duruşmanın 15 Ağustos 2019'da yapılacağını duyurdu.

Tahran yönetimi 2.1 milyon varil petrol taşıyan tankere İngiltere ve Cebelitarık'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir emirle el koyduğunu öne sürüyor. Cebelitarıklı yetkililer bu iddiaları yalanlarken tankerin Suriye'ye petrol taşıyarak Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını deldiğini savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle