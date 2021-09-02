Cebelitarık-Türkiye maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek
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Cebelitarık-Türkiye maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek

Cebelitarık-Türkiye maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Victoria Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sten Klaasen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Joonas Jaanovits yapacak.

Karşılaşmada Hollandalı Allard Lindhout Video Yardımcı Hakem (VAR), vatandaşı Jeroen Manschot ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Cebelitarık-Türkiye maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek - Haberler Spor
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