Cebelitarık-Türkiye
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Cebelitarık-Türkiye

Cebelitarık-Türkiye
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Cebelitarık-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: VictoriaHakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Cebelitarık-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Cebelitarık: Coleing, Britto, Mouelhi, Chipolina, Torrilla, Valarino, Wiseman, Sergeant, Hernandez, de Barr, Ronan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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