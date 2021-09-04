Cebelitarık-Türkiye
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Cebelitarık-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: VictoriaHakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Cebelitarık-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Victoria
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal
Cebelitarık: Coleing, Britto, Mouelhi, Chipolina, Torrilla, Valarino, Wiseman, Sergeant, Hernandez, de Barr, Ronan
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever