Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran tankeri denize açıldı

Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran tankeri denize açıldı

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı İran tankeri, denize açıldı.

19.08.2019 09:29
Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran tankeri denize açıldı

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı İran tankeri, denize açıldı.

ABD ve İran arasında ilişkilerin yeniden gerginleşmesine yol açan tanker, bu kez "Adrian Darya1" adıyla Yunanistan'a doğru yol aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et