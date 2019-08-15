Cebelitarık, el koyduğu İran petrol tankerinin mürettebatını serbest bıraktı
Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemide görevli 3 mürettebatı serbest bıraktı. Şahıslar hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü bildirildi
15.08.2019 14:03
Cebelitarık yönetimi, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemi mürettebatından üç kişiyi serbest bıraktı.
Dava, Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nde bu sabah görüldü. Kısa süren duruşmada mürettebat hakkındaki suçlamalar da düştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com