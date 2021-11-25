Cebecioğlu İlkokulu Kompanzasyon Yapımı

SİVAS (Habermetre) - Sivas Merkez Cebecioğlu İlkokulu Kompanzasyon yapım işi29. 11. 2021 - 14: 00Okul onarım ve iyileştirmeSivas İl Özel İdaresince 4734 - 22. d Maddesi kapsamında duyurusu yapılan işlere ait teklif mektubu ve teknik şartnameler son teklif verme tarih ve saatine kadar Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet