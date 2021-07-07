Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı
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Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Başkentte yarım asrı aşan süredir birçok futbol kulübüne hizmet eden Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı.

Başkentte yarım asrı aşan süredir birçok futbol kulübüne hizmet eden Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı.

1967'de yapılan 37 bin kişilik Cebeci İnönü Stadı'nda, uzun süredir güvenlik gerekçesiyle maç oynanmıyordu.

Yapının çürümesi nedeniyle maç oynamaya elverişli değil kararı verilen statta yıkım işlemi başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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