"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...

"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35) 20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır Resmi Gazete.