CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesi mümkün olabilir - Haberler

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CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesi mümkün olabilir

AA, Cüneyt Karadağ - Güncel
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CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesi mümkün olabilir

Almanya'da muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta NATO'nun müdahalesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Almanya'da muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta NATO'nun müdahalesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Merz, NDR radyosuna verdiği demeçte nükleer santrallere hedefli saldırılar olması durumunda NATO'nun Ukrayna savaşına katılımının mümkün olduğunu düşündüğünü belirtti.

Şu an için söz konusu duruma gelinmediğini vurgulayan Merz, şunları kaydetti:

"Ancak nükleer santraller saldırıya uğrarsa, reaktörler vurulabilirse, o zaman bu savaşın etkileriyle doğrudan tehdit ediliriz. Bu durumda NATO, bunun aynı zamanda kendi topraklarına da yapılmış bir saldırı olup olmadığını değerlendirmelidir. Ülkemizin, AB'nin ve NATO'nun bu senaryo hakkında düşüneceğini varsayıyorum. Ama şu an öyle bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, NATO'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmak için kararlar alması gereken bir durumda olabileceğini sözlerine ekledi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Hristiyan Demokratlar, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Haberler

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