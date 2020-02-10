CDU Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer: "Başbakan adaylığına talip olmayacağım"

10.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:02

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, partisinin başbakan adaylığına talip olmayacağını söyledi.

Aynı zamanda Savunma Bakanı da olan Kramp-Karrenbauer, CDU Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gelecek seçimlerde başbakan adayının kim olacağına ilişkin parti içindeki tartışmanın CDU'yu zayıflattığını söyledi.

Kramp-Karrenbauer, CDU'nun güçlü olması gerektiğini, bundan dolayı partinin yönetim kuruluna bugün başbakanlık adaylığına ilişkin aldığı kararını ilettiğini aktararak, "Başbakan adaylığına talip olmayacağım." dedi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ortak başbakan adayı belirleme sürecini yönetmek istediğini vurgulayan Kramp-Karrenbauer, gelecek yıl yapılacak seçimlere hazır olmak için de bir prosedür belirlediklerini ifade etti.

Başbakan adayı olmaktan vazgeçtiği için bu süreci kendisinin daha özgür şekillendirebileceğini belirten Kramp-Karrenbauer, CDU Genel Kurulunca başbakan adayının belirlenmesine kadar CDU'nun genel başkanlık görevini sürdüreceğini bildirdi.

"Bu kararın, koalisyonun istikrarına bir etkisi yok"

Kramp-Karrenbauer, Savunma Bakanlığı görevine ise yasama yılı sonuna kadar Başbakan Merkel'in isteğiyle devam edeceği bilgisini paylaştı.

CDU, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) arasındaki koalisyonunun istikrarlı şekilde devam edip edemeyeceğine ilişkin soruya Kramp Karrenbauer, "Bu kararın, koalisyonun istikrarına bir etkisi yok. Ben parti genel başkanıydım, hala genel başkanıyım. Öngörülebilir bir süre daha bu görevde kalacağım. Sadece başbakan adaylığına talip olmayacağımı ifade ettim. Durumda başka bir değişiklik olmadı." yanıtını verdi.

AfD ve Sol Parti ile iş birliği olmayacak

Bugün yapılan CDU Yönetim Kurulunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve Sol Parti'ye yönelik nasıl bir tutum sergileneceğinin açık şekilde belirlendiğine işaret eden Kramp-Karrenbauer, AfD ve Sol Parti ile herhangi bir yakınlaşma ve iş birliği bulunmayacağına işaret etti.

CDU'nun güçlü olmasını sağlama görevinin genel başkan olarak kendisinde olduğunu vurgulayan Kramp-Karrenbauer, AfD'ye her türlü yakınlaşmanın CDU'yu zayıflattığına işaret etti.

Annegret Kramp-Karrenbauer

İsminin baş harflerinden dolayı kamuoyunda "AKK" olarak anılan Annegret Kramp-Karrenbauer, 1999'da Saarland Eyalet Meclisine girdi ve 1 yıl sonra eyaletin İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

Daha sonra aynı eyalette Eğitim, Çalışma ve daha sonra da Adalet Bakanlığı görevlerini yapan "AKK", 2011'de Saarland eyaletinin başbakanı seçildi ve 7 yıl bu görevi üstlendi.



2018'de Merkel'in istemiyle Saarland eyaleti başbakanlık görevini bırakarak CDU'nun Genel Sekreteri seçilen Kramp-Karrenbauer, Merkel'in genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Aralık 2018'de CDU Genel Başkanı seçilmişti.

Kramp-Karrenbauer, kamuoyunda, bu yasama dönemi sonuna kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini ifade eden Merkel'in halefi olarak gösteriliyordu.

Kaynak: AA