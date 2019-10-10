CDT, PHM Technology ile işbirliği yaptı…

10.10.2019 03:24

CDT, PHM TECHNOLOGY İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI…

Karmaşık sistemlerin tasarımı ve Endüstri 4.0 hedeflerine yönelik sunduğu yazılım çözümleriyle otomotiv, savunma ve havacılık, elektronik, telekomünikasyon, uzay/uçak ve üretim gibi pek çok sektöre hizmet veren CDT, güvenliğin kritik olduğu endüstrilerdeki sistemlerin tasarımı ve sürdürülebilirliğine odaklanan mühendislik çözümlerinin küresel lideri olan PHM Technology (PHMT) ile iş ortağı oldu.



PHMT tarafından üretilen ve CDT'nin Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya temsilciliğini üstlendiği, Maintenance Aware Design Environment (MADe), RAMS yönetimini dijitalleştiren ve karmaşık sistemlerin teklifi, tasarımı ve sürdürülmesiyle ilgili mühendislik çalışmaları için gerekli tümleşik analizleri sağlayan model tabanlı bir mühendislik çözümüdür.



CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş, Avustralya'nın önemli mühendislik firmalarından PHMT ile gerçekleştirilen iş ortaklığı ve temsilciliğini üstlendikleri Asya, Avrupa ve ABD'nin havacılık, denizcilik ve savunma sektörlerinin önde gelen firmaları tarafından kullanılan MADe çözümü ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı:



"PHMT gerçekleştirdikleri çalışmalarla alanında uzmanlaşmış ve kendini dünya çapında kanıtlamış bir firma. CDT olarak bu iş birliğinin bize kattığı güçten ve sunacağımız hizmetlere sağlayacağı katkıdan dolayı çok memnunuz.



PHMT'nin ürettiği MADe, özellikle güvenlik konusunun çok önemli olduğu sektörlerde karmaşık ekipmanların tasarım ve bakım süreçlerini desteklemek için gelişmiş yetenekler sunuyor. Güvenilirlik, güvenlik ve bakım kolaylığı sunan model tabanlı bir mühendislik analizi çözümü olan MADe, yerelde doğması muhtemel bakım taleplerini öngördüğümüzde sunduğu teknik özellikler ve tasarım yetenekleriyle çok ciddi bir açığı kapatacak.



Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin müşterilerimizle kurduğumuz güçlü ilişkileri daha da verimli hale getireceğine ve pazarın ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."



PHM Technology CEO'su Chris Stecki de işbirliğine dair görüşlerini paylaştı:



"Sahip olduğu müşteri portföyü, deneyimli ekibi, bilgi birikimi ve tecrübesiyle CDT, Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya pazarındaki etkileşimimizi desteklemek için çok güçlü bir ortak. Böyle güçlü bir iş ortağı edinerek pazardaki Endüstri 4.0 ve IoT gelişmelerine öncü olabilme ve katkı sağlayabilme şansı kazanmaktan memnunuz."



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Kaynak: Teknotalk.com