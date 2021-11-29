ÇDSO, Beethoven, Schoeck ve Haydn'ın bestelerini sanatseverlerle buluşturacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇDSO, Beethoven, Schoeck ve Haydn'ın bestelerini sanatseverlerle buluşturacak

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
ÇDSO, Beethoven, Schoeck ve Haydn'ın bestelerini sanatseverlerle buluşturacak

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Ludwig Van Beethoven, Othmar Schoeck ve Joseph Haydn'ın bestelerini dinleyiciyle buluşturacak.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Ludwig Van Beethoven, Othmar Schoeck ve Joseph Haydn'ın bestelerini dinleyiciyle buluşturacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, Volkan Kartal solist olarak sahne alacak.

Konserde, Ludwig Van Beethoven'nın "Coriolan Uvertürü", Othmar Schoeck'un "Korno Konçertosu" ve Joseph Haydn'ın 86. senfonisi seslendirilecek.

Sosyal mesafe kuralı gözetilecek olan konser, 03 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title