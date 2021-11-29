ÇDSO, Beethoven, Schoeck ve Haydn'ın bestelerini sanatseverlerle buluşturacak
AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Ludwig Van Beethoven, Othmar Schoeck ve Joseph Haydn'ın bestelerini dinleyiciyle buluşturacak.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Ludwig Van Beethoven, Othmar Schoeck ve Joseph Haydn'ın bestelerini dinleyiciyle buluşturacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, Volkan Kartal solist olarak sahne alacak.
Konserde, Ludwig Van Beethoven'nın "Coriolan Uvertürü", Othmar Schoeck'un "Korno Konçertosu" ve Joseph Haydn'ın 86. senfonisi seslendirilecek.
Sosyal mesafe kuralı gözetilecek olan konser, 03 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak.
AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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