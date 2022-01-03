ÇDSO, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verecek - Haberler
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ÇDSO, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verecek

ÇDSO, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verecek
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) konser verecek.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Eray İnal'ın yöneteceği belirtildi.

Başar Can Kıvrak'ın solist olarak yer alacağı konserde, F. Chopin 1 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacağı aktarılan açıklamada, "Konserin ikinci yarısında, 30. Konser yılına ithafen, orkestranın kuruluş yıllarındaki ilk konserlerden birinde Adana 6. Kolordu Komutanlığı desteğiylele gerçek top sesleri eşliğinde seslendirilen P. I Çaykovski'nin 1812 adlı uvertürü ve F. Suppe'nin Hafif Suvari uvertürü eserleri yer alacak." denildi.

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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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