ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı

23.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:45
ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı

Samsun genelinde 3 merkezde gerçekleştirilen korona virüs testleri artık Çarşamba Devlet Hastanesinde de yapılacak.

Samsun genelinde 3 merkezde gerçekleştirilen korona virüs testleri artık Çarşamba Devlet Hastanesinde de yapılacak.

Samsun genelinde 4. PCR Laboratuvarı, Çarşamba ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'ne kuruldu. Laboratuvar hakkında bilgilendirme yapan Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Turan Bilgin, "Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarı ve OMÜ Tıp Fakültesi Laboratuvarından sonra ilimizde 4. PCR Laboratuvarı İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile yeterli teknik donanım, tıbbi cihaz ve sağlık ekibi ile hastanemizde hizmet vermeye başlandı. İlçemizle birlikte Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinin Covid-19 testlerinin de çalışılacağı laboratuvarımızla, testlerin daha hızlı çalışılarak hastalarımızın tanı ve tedavilerinin çok daha erken dönemde başlatılması hedefleniyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı
ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı
ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı
ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı
ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı
ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay İrem Derici Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Çağdaş Atan Lionel Messi Samet Aybaba Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇDH'ye 'Covid-19' laboratuvarı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:09:29. #1.14#
title