CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir

AA, Islam Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir

NEW ABD genelinde şu ana kadar 140 milyondan fazla kişinin Kovid-19 virüsüne yakalanmış olabileceği belirtildi.

NEW ABD genelinde şu ana kadar 140 milyondan fazla kişinin Kovid-19 virüsüne yakalanmış olabileceği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından kan testlerinden derlenen verilerde, ülke nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen yaklaşık 140 milyon kişinin salgına yakalandığı tahmininde bulunuldu.

Raporda söz konusu tahminlerin, ocakta toplanan yaklaşık 72 bin kan testinde ortaya çıkan enfeksiyondan kaynaklı antikor sonuçlarına dayandığı kaydedildi.

Kovid-19 verilerini toplayan John Hopkins Üniversitesine göre, ABD'de şu ana kadar 79 milyondan fazla kişi virüse yakalandı.

CDC, her iki haftada bir, kontroller veya diğer tıbbi tedaviler gibi Kovid-19'la doğrudan ilgili olmayan nedenlerle ülke çapındaki ticari laboratuvarlar tarafından analiz edilen onbinlerce kan testi verilerini topluyor.

AA / Islam Doğru - Güncel

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title