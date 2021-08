CD Projekt Resmi Modlar İçin Cyberpunk 2077 Modderlarını İşe Alıyor

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 deneyimini geliştirmek için mod üreticileriyle birlikte resmi modlar çıkarmaya başlayacak. Cyberpunk 2077 mod discordunda Hambalkó 'Traderain' Bence yaptığı bir duyuruda 'Blumster, Nightmarea, rfuzzo ve benim, Nightmarea ve benim ortaklığımızın altında CDPR'a katıldığımızı duyurmaktan fazlasıyla memnunuz.' ifadelerini kullanarak işe alındıklarını belirtti. Traderain hem kendisi hem de ekip arkadaşları adına bu yeni …

The post appeared first on .