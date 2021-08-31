CD Projekt Resmi Modlar İçin Cyberpunk 2077 Modderlarını İşe Alıyor
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CD Projekt Resmi Modlar İçin Cyberpunk 2077 Modderlarını İşe Alıyor

CD Projekt Resmi Modlar İçin Cyberpunk 2077 Modderlarını İşe Alıyor
SaveButonu - Haberler | Gamegar

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 deneyimini geliştirmek için mod üreticileriyle birlikte resmi modlar çıkarmaya başlayacak. Cyberpunk 2077 mod discordunda Hambalkó 'Traderain' Bence yaptığı bir duyuruda 'Blumster, Nightmarea, rfuzzo ve benim, Nightmarea ve benim ortaklığımızın altında CDPR'a katıldığımızı duyurmaktan fazlasıyla memnunuz.' ifadelerini kullanarak işe alındıklarını belirtti. Traderain hem kendisi hem de ekip arkadaşları adına bu yeni …

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CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 deneyimini geliştirmek için mod üreticileriyle birlikte resmi modlar çıkarmaya başlayacak.

Cyberpunk 2077 mod discordunda Hambalkó 'Traderain' Bence yaptığı bir duyuruda 'Blumster, Nightmarea, rfuzzo ve benim, Nightmarea ve benim ortaklığımızın altında CDPR'a katıldığımızı duyurmaktan fazlasıyla memnunuz.' ifadelerini kullanarak işe alındıklarını belirtti. Traderain hem kendisi hem de ekip arkadaşları adına bu yeni fırsatla gelen coşkusunu 'Cyberpunk 2077'nin arka ucunu ve oyunun mod desteğini hedef alan pek çok projede çalışıyor olacağız. Bunun için fazlasıyla heyecanlıyız ve Cyberpunk 2077'yi bir sonraki seviyeye getirmek için yardımcı olabileceğimizi umuyoruz!' şeklinde açıkladı.

Bu ekibin mod topluluğuna en büyük katkısı yaptıkları adlı Cyberpunk 2077'yi ve Witcher 3'ü kapsayan, bütün dosyaları değiştirme ve yenilerini ekleme imkanı sunan büyük çaplı bir mod olmuştu. Bir süredir bu işte olan modderların yanında amatörler için de bir başlangıç noktası sunan mod ayrıca açık kodlu olduğundan ilgilenenler için her türlü geliştirmeye açık. Cyberpunk 2077'nin kısıtlı resmi mod desteğinin yanında büyük bir kolaylık sağlayan modun geliştiricilerini işe almak CDPR'ın gelecekteki mod desteklerini fazlasıyla geliştirecektir.

Kaynak: SaveButonu

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