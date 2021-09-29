CD Projekt Red, The Witcher Ronin kickstarter projesi için topladığı bağış %750'yi geçti

The Witcher'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada The Witcher: Ronin Kickstartar kampanyasının sona erdiğini belirtti ve verilen destekler sayesinde projeyi sadece 2 saat 16 dakikada finanse etmekle kalmayıp aynı zamanda hedefinin %750'sini aştıklarını belirtti.

WitcherCon'da duyurulan, alternatif bir hikayeyi ele alan Witcher Ronin projesi beklentilerini fazlasıyla aştığını ve bağışın sona erdiğini söyledi. The Witcher: Ronin Kickstarter projesi 800 bin dolar bağış topladı.

Oyun firması neden Kickstarter'da bağış yaptığını ise şöyle açıkladı:

"Ronin ile Witcher'a uyguladığımız bu yeni konseptin, serinin hayranlarının ilgisini çekip çekmeyeceğini görmek istiyorduk. Mangaya destek gelmesi, bu çizgi romanda çizerlik yapacak daha fazla muhteşem çizeri takıma katabilmemiz anlamına geliyordu."

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The Witcher: Ronin'in bu özel baskısı, temel paket için yurtdışı fiyatı 35 euro veya varyant kapak resmi içeren bir kartpostal ve poster içeren Deluxe Wanderer paketi ise 50 euro ücret karşılığında sadece Kickstarter aracılığıyla satılıyor.

CD Projekt, Cyberpunk 2077 için çok zorlu bir lansmana rağmen 2020 için yaklaşık 303 milyon dolar kar bildirdi ve aynı zamanda 8.1 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli video oyunu şirketi oldu.

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