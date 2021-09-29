CD Projekt Red, The Witcher Ronin kickstarter projesi için topladığı bağış %750'yi geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CD Projekt Red, The Witcher Ronin kickstarter projesi için topladığı bağış %750'yi geçti

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
CD Projekt Red, The Witcher Ronin kickstarter projesi için topladığı bağış %750'yi geçti

CD Projekt Red'in başlattığı kampanya hedefini geçti fakat bağış gelmeye devam etti.

The Witcher'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada The Witcher: Ronin Kickstartar kampanyasının sona erdiğini belirtti ve verilen destekler sayesinde projeyi sadece 2 saat 16 dakikada finanse etmekle kalmayıp aynı zamanda hedefinin %750'sini aştıklarını belirtti.

WitcherCon'da duyurulan, alternatif bir hikayeyi ele alan Witcher Ronin projesi beklentilerini fazlasıyla aştığını ve bağışın sona erdiğini söyledi. The Witcher: Ronin Kickstarter projesi 800 bin dolar bağış topladı.

CD Projekt Red, The Witcher Ronin kickstarter projesi için topladığı bağış %750'yi geçti

Oyun firması neden Kickstarter'da bağış yaptığını ise şöyle açıkladı:

"Ronin ile Witcher'a uyguladığımız bu yeni konseptin, serinin hayranlarının ilgisini çekip çekmeyeceğini görmek istiyorduk. Mangaya destek gelmesi, bu çizgi romanda çizerlik yapacak daha fazla muhteşem çizeri takıma katabilmemiz anlamına geliyordu."

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

The Witcher: Ronin'in bu özel baskısı, temel paket için yurtdışı fiyatı 35 euro veya varyant kapak resmi içeren bir kartpostal ve poster içeren Deluxe Wanderer paketi ise 50 euro ücret karşılığında sadece Kickstarter aracılığıyla satılıyor.

CD Projekt, Cyberpunk 2077 için çok zorlu bir lansmana rağmen 2020 için yaklaşık 303 milyon dolar kar bildirdi ve aynı zamanda 8.1 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli video oyunu şirketi oldu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Düm Tek Tek Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Alex Teixeira Ali Palabıyık Arda Kardeşler Mario Balotelli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CD Projekt Red, The Witcher Ronin kickstarter projesi için topladığı bağış %750'yi geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:33:40. #1.17#