CD Projekt Red, Rusya ve Belarus'taki tüm satışlarını durdurma kararı aldı

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası tepki göstermek amacıyla Rusya'daki oyun satışlarını durdurma kararı alan Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt Red, komşu ülkesi Ukrayna'daki Rus askeri işgali ışığında, CD Projekt Red, oyunlarının Rusya ve Belarus sınırları içerisindeki satışlarını durdurduğunu açıkladı.

OYUN SATIŞLARINI RUSYA'DA DURDURDU

CD Projekt Red'in Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Komşu ülkemiz Ukrayna'daki Rus askeri işgali ışığında, CD Projekt Group, oyunlarımızın Rusya ve Belarus'a tüm satışlarını durdurma kararı aldı. Bugün, dijital satışları askıya almak ve CD Projekt Group ürünlerinin yanı sıra GOG platformunda dağıtılan tüm oyunların Rusya ve Belarus topraklarına fiziksel stok teslimatlarını durdurmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya başlıyoruz." sözlerine yer verdi.

CD Projekt Red, Ukrayna'dan gelen mültecilerin barınmasında da büyük rol oynayan Polonya'da yer almaktadır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya destek amaçlı 240 bin dolar bağışta bulunmuştu.

Polonyalı ekibin yaptığı bu bağış ise Rusya ve Belarus'taki oyun ve espor etkinliklerinin geri çekilmesi için paylaşımda bulunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un açıklamasından sonra geldi.