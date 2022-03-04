CD Projekt Red Rusya ve Belarus'ta Satışlarını Durdurdu

CDPR Rusya ve Belarus'ta oyun satışlarını durdurdu. Polonya merkezli firma The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 de dahil olmak üzere bu iki ülkede oyun satışı yapmayacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı istilası her geçen gün artan can kayıplarıyla devam ediyor. İşgalin ilk haftası geride kalırken Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar da büyüyor. Adeta ekonomik bir kuşatma altına alınan işgalci ülke ise barış çağrısına henüz yanıt vermedi.

Ülkeler, kurumlar ve uluslararası federasyonların yanı sıra şirketler de Rusya'ya karşı protestolara katıldı. Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt Red, oyunları ve ek paketlerini Rusya ve Belarus'ta satışa kapattığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda CD Projekt Grubu Ukrayna halkıyla beraber durmaktadır ifadesine yer verildi.

"Devletler arası ilişkileri doğrudan etkileyebilecek politik bir bütün olmasak ve bunu hedeflemesek de, ticari bütünlüklerin birleştiklerinde sıradan insanların zihinlerinde küresel bir değişimi tetikleyeceğine inanıyoruz.

Ukrayna'nın işgaliyle hiçbir ilgisi olmayan Rusya ve Belarus'taki oyuncuların bu karardan etkileneceğinin farkındayız. Fakat toplulukların Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu olaya dair konuşmalarını canlandırmak istiyoruz.

Vatanı için savaşan kardeşlerimize sesleniyoruz, güçlü kalın.

Şan olsun Ukrayna'ya!

CDPR'dan 232 Bin Dolarlık Destek

Oyun dünyasının devlerine yapılan çağrıdan sonra CD Projekt Red de harekete geçti. Oyun satışlarını tamamen durduran firma 1 milyon PLN değerinde insanlık yardımında bulunduğunu açıkladı. Gönderilen bağış paketi ise 232 bin dolara tekabül ediyor.

Halihazırda istila altında olan Ukrayna'nın yardım çağrıları sürüyor. Geçtiğimiz gün devlet adamı Mykhailo Fedorov Xbox ve PlayStation'dan Rusya pazarındaki tüm girişimlerini durdurmalarını istedi. CDPR Rusya protestosu ise diğer oyun firmaları tarafından takip edilecek gibi görünüyor.

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