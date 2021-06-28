CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin geldiği noktadan memnun olduğunu açıkladı

The Witcher video oyun serisi ile tanınan CD Projekt Red, 2020 yılında piyasaya sürdüğü rol yapma oyunu Cyberpunk 2077'nin tahmin edici bir seviyeye geldiğini duyurdu.

WSE İnovasyon Günü'nde konuşma yapan CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski, Cyberpunk 2077 ekibinin sürekli olarak yeni yamalar üzerinde çalıştığını, daha fazla iyileştirmenin önümüzdeki günlerde oyuncularla buluşacağını açıkladı.

Kicinski, TVN24 ile yaptığı röportajda şu açıklamalarda bulundu: "Bu konuda zaten tatmin edici bir seviyeye ulaştık. Ayrıca genel verimlilik üzerinde de çalışıyoruz ve bu bizi oldukça mutlu ediyor. Hatalar var ve bunu düzeltmeye devam edeceğiz. Zamanla, oyuncuların dikkat ettiği genel sistemlerde iyileştirmeler sunacağız"

Hatırlanacağı üzere Cyberpunk 2077,geçtiğimiz haftalarda PlayStation mağazasına geri dönmüştü. Röportaj sırasında, oyunun satış rakamlarıyla ilgili soruya cevapsız kalan CD Projekt Red ikinci başkanı Piotr Nielubowicz şunları söyledi: "Ayrıntılı, kısmi satış verileri sağlamıyoruz. Dönüm noktalarına ulaştığında veya biriktiğinde veri sağlıyoruz. Bu nedenle, iki gün sonra bu sonuçlar hakkında yorum yapmayacağız."

Ayrıca, PlayStation 4 konsollarında Cyberpunk 2077'nin performans sorunu yaşadığını doğrulayan yönetici, oyunseverlerin yüksek performans sağlamaları için PS4 Pro veya PS5'te oynamalarını önerdi.

Piyasaya çıkışının ardından birçok hatasıyla tepkilerin odağında yer alan Cyberpunk 2077 için son dönemde yapılan yenilikler umut verici. CD Projekt Red yönetiminin oyundaki sorunları çözmek için büyük bir çaba sarf ettiği görülüyor.