CD Projekt 2020 gelirinin bir rekora imza attığı tahmin ediliyor!
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CD Projekt 2020 gelirinin bir rekora imza attığı tahmin ediliyor!

CD Projekt 2020 gelirinin bir rekora imza attığı tahmin ediliyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Video oyun geliştiricisi CD Projekt 2020 yılına dair mali raporlarını 22 Nisan'da açıklayacağını duyurdu. Tahmini sonuçlara göre oyun devi rekor gelir elde etti. Detaylar haberimizde!

Polonyalı oyun devi şirket CD Projekt 2020'deki gelirlerinin 2.139 milyar Polonya Zlotisi (562.4 milyon ABD Doları) olduğunu düşünülüyor. Tahminlere göre şirketin yıl içindeki net kârı ise 1.154 Polonya Zlotisi (303.6 milyon ABD Doları).

Bu şirket için rekor gelir elde edilen bir yıl oldu. Cyberpunk 2077'nin piyasaya sürüldüğü 2020 yılı gelirleri, The Witcher 3: Hild Hunt'ın piyasaya sürüldüğü 2015 yılı gelirlerini iki katına katlamış durumda.

Cyberpunk 2077 her ne kadar sorunlu bir süreç geçirmiş olsa da, satış anlamında büyük bir başarıya imza attı. Oyun henüz çıkmadan ön sipariş döneminde 8 milyon adet satış gerçekleştirmişti. Ayrıca, bu satıştan sonra tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu ünvanını da almış oldu.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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