CCMC, ilk yurtdışı otoyol inşaat projesi ihalesini kazandığını açıkladı

CCMC, sözleşme değeri 450 milyon yuana ulaşan Güney Asya Alt Bölgesi İktisadi İşbirliği Mugling-Pokhara Otoyol Geliştirme Projesi (SMPHIP) için yapılan ihaleyi kazandığını duyurdu.

CCMC, sözleşme değeri 450 milyon yuana ulaşan Güney Asya Alt Bölgesi İktisadi İşbirliği Mugling-Pokhara Otoyol Geliştirme Projesi (SMPHIP) için yapılan ihaleyi kazandığını duyurdu.

China Coal Mine Construction Group Corporation (CCMC), geçtiğimiz günlerde sözleşme değeri 450 milyon yuana ulaşan Güney Asya Alt Bölgesi İktisadi İşbirliği Mugling-Pokhara Otoyol Geliştirme Projesi (SMPHIP) için yapılan ihaleyi kazandığını açıkladı. Verilen bilgiye göre bu ihale, grubun kazandığı ilk yurtdışı otoyol inşaat projesi oldu. Tasarım hızı 60 kilometre/saat ve azami eğimi yüzde 7 olan otoyolun toplam uzunluğu 38 bin 883 kilometre. Yüzeyi asfalt betonuyla kaplı. 1967 yılında Çin'in desteğiyle yapılan mevcut otoyol, 7 metre genişliğinde çift şeritli asfalt karayolu. Dik dağlardan, nehir vadilerinden ve ovalardan geçerek 28 nehri aşıyor. Yerel ulaşım ve turizmin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan bu projeyle otoyolun dört şeride çıkarılması bekleniyor.

Şirketin, Kuşak ve Yol Girişimi sayesinde son yıllarda yurtdışı pazarını sürekli olarak genişlettiği, Kuşak ve Yol ülkelerinde enerji tesisi inşaatı fırsatlarını araştırdığı belirtildi. Şirketin, Vietnam, Laos, Kamboçya, Hindistan, Özbekistan, Türkiye ve diğer ülkelerde art arda birçok proje ihalesini kazandığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Türk maden projesinin inşaatı esnasında şirket, Türkiye Uluslararası Madencilik Teknolojisi Konferansı'na katılan tek Çinli şirket olarak davet edildi ve Çin'in gelişmiş maden inşaat teknolojisini dünyaya tanıttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı