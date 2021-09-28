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CBÜ, hayatını kaybeden personelin isimlerini üniversite birimlerine verdi

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
CBÜ, hayatını kaybeden personelin isimlerini üniversite birimlerine verdi

Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesinde hayatını kaybeden 4 personelin isimleri toplantı salonları ve laboratuvarlara verildi.

Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesinde hayatını kaybeden 4 personelin isimleri toplantı salonları ve laboratuvarlara verildi.

Fakülte girişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren öğretim görevlileri Resul Atilla, Kadir Akcan ile idari görevli İbrahim Karakaş ve kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Rafet Çelik anısına lokma dağıtıldı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin, lokma dağıtımında yaptığı konuşmada, sonsuzluğa uğurladıkları çalışanlarını unutmayacaklarını söyledi.

Kaybettikleri personelin anısını üniversitelerinde yaşatacaklarını aktaran Çetin, "Öğretim Görevlisi Resul Atilla'nın ismini sosyal bilimler, Öğretim Görevlisi Kadir Akcan'ın ismini de biyoloji laboratuvarına verdik. İdari personelimiz İbrahim Karakaş'ın ismi fakültemizdeki toplantı salonunda, güvelik görevlisi Rafet Çelik'in ismi de güvenlik noktasında yaşayacak." dedi.

Lokma dağıtımına, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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