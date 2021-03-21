CBS bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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CBS bilgilendirme toplantısı düzenlendi

21.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:50
CBS bilgilendirme toplantısı düzenlendi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda CBS kapsamında saha çalışmalarında elde edilen verilerin 'Abone Bilgi Yönetim Sistemi' (ABYS) ile entegrasyon ve analiz işlemleri görüşüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında CBS bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan ve Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı CBS Şube Müdürü Zafer Kasal da katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı CBS Şube Müdürlükleri yetkilileri tarafından yapılan sunumla katılımcılar CBS kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Toplantıda CBS kapsamında saha çalışmalarında elde edilen verilerin 'Abone Bilgi Yönetim Sistemi' (ABYS) ile entegrasyon ve analiz işlemleri görüşüldü. Mekansal verilere ait bir veritabanı ve oluşturulan veritabanı ile Manisa'ya ait bir şebeke bilgi sistemi oluşturma çalışmaları değerlendirildi. - MANİSA

CBS bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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