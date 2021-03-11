ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor karşısında galibiyet arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor karşısında galibiyet arıyor

11.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:54
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor karşısında galibiyet arıyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında sahasında Samsun Canik Belediyespor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında sahasında Samsun Canik Belediyespor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenör Olcay Orak yönetimindeki Mersin ekibi, 13 Mart Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacağı Samsun Canik Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kendi basketbolumuzu oynadığımızda kazanacağımızı düşünüyoruz. 12 galibiyetimiz var. Rakibimizin 1 galibiyeti bulunuyor. Takım olarak maça iyi başladığımız takdirde, bizim açımızdan çok iyi bir maç olacaktır. Samsun Canik Belediyespor ve sonrasındaki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçlarını kazanıp 14 galibiyetle ligi istediğimiz sıralamada bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Yeliz Doğan da rakipleri karşısında galibiyet aradıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor karşısında galibiyet arıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:00:36. #1.15#
title