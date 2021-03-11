ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor karşısında galibiyet arıyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında sahasında Samsun Canik Belediyespor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenör Olcay Orak yönetimindeki Mersin ekibi, 13 Mart Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacağı Samsun Canik Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kendi basketbolumuzu oynadığımızda kazanacağımızı düşünüyoruz. 12 galibiyetimiz var. Rakibimizin 1 galibiyeti bulunuyor. Takım olarak maça iyi başladığımız takdirde, bizim açımızdan çok iyi bir maç olacaktır. Samsun Canik Belediyespor ve sonrasındaki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçlarını kazanıp 14 galibiyetle ligi istediğimiz sıralamada bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Yeliz Doğan da rakipleri karşısında galibiyet aradıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci