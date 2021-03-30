ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, play-off çeyrek finalinde seriyi eşitlemek istiyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Nesibe Aydın'ı konuk edecek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirmeyi hedefliyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Nesibe Aydın'ı konuk edecek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Mart'ta Ankara ekibine deplasmanda 76-61 yenilen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, play-off çeyrek final ikinci maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Olcay Orak, ilk maçta yapılan kolay top kayıplarının mağlubiyette etkili olduğunu belirterek, "İlk maçı, hatalarımızdan ders almak kaydıyla geride bıraktık. Hem defans hem de ofanstaki yanlışlarımızı düzeltebildiğimiz takdirde, yarınki maçta galip gelmememiz için bir neden yok. Bize yakışanı yapıp, son saniyeye kadar savaşacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Maçı kazanarak seride eşitliği yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nesibe Aydın'ın 1-0 önde olduğu ve 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, yarın saat 16.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci