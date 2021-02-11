ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Özgecan Aslan'ı andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Özgecan Aslan'ı andı

11.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:53
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Özgecan Aslan'ı andı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan'ı ölümünün 6. yıl dönümünde andı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan'ı ölümünün 6. yıl dönümünde andı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü OGM Ormanspor'u ağırlayacak Mersin ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Başantrenör Olcay Orak'ın yönetimindeki antrenmanda sporcular, hücum ve savunma taktikleri çalıştı.

Çalışmayı takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, oyunculara maç öncesi başarılar diledi.

Özyiğit, Adalıoğlu, teknik heyet ve oyuncular, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ı da "Özgecan Aslan unutulmadın" yazılı pankart açarak andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Buse Varol Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Özgecan Aslan'ı andı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 22:58:02. #1.14#
title