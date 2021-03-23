ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ligde normal sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ligde normal sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor

23.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:42
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ligde normal sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, karşılaşma öncesi başantrenör Olcay Orak yönetiminde taktik ve şut çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, Adana ekibiyle yapacakları maçta galip gelmek istediklerini belirterek, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildiğimiz takdirde bu müsabakadan galibiyetle ayrılabiliriz. Kendimize yakışan mücadeleyi göstererek galip gelmek, play-off maçlarına yüksek motivasyonla çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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