ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Kristine Anigwe'yi transfer etti Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li Kristine Anigwe'yi kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li Kristine Anigwe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Mersin ekibi, 23 yaşındaki pivot ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Los Angeles Sparks forması giyen 1,93 metre boyundaki Anigwe, geçen yıl İzmit Belediyespor'da oynamıştı.

Kaynak: AA