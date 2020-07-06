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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Iagupova ve Naumenko'yu transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Alina Iagupova ve Liudmyla Naumenko'yu kadrosuna kattı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Iagupova ve Naumenko'yu transfer etti
06.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Alina Iagupova ve Liudmyla Naumenko'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Mersin ekibi, 2018-2019 sezonunda kadrosunda bulunan Iagupova ve Naumenko'yla üçer yıllık sözleşme imzaladı.

Iagupova, kulüp tarihinde 1000 sayıya ulaşan ilk sporcu olmuş, Naumenko da Mersin ekibinde 10,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 2,3 asist ortalamasına ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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