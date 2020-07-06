ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Iagupova ve Naumenko'yu transfer etti Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Alina Iagupova ve Liudmyla Naumenko'yu kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Alina Iagupova ve Liudmyla Naumenko'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Mersin ekibi, 2018-2019 sezonunda kadrosunda bulunan Iagupova ve Naumenko'yla üçer yıllık sözleşme imzaladı. Iagupova, kulüp tarihinde 1000 sayıya ulaşan ilk sporcu olmuş, Naumenko da Mersin ekibinde 10,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 2,3 asist ortalamasına ulaşmıştı. Kaynak: AA