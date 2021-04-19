ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, gelecek sezon Avrupa'da başarı hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor CEO'su Ender Ünlü, gelecek yıl mücadele etmeye hak kazandıkları FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor CEO'su Ender Ünlü, gelecek yıl mücadele etmeye hak kazandıkları FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, transfer çalışmalarına başladı.

Gelecek sezon mücadele edeceği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarı elde etmeye odaklanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 5 sporcu ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp CEO'su Ender Ünlü, geçen sezonu istedikleri sıralamada tamamlayarak Avrupa'da mücadele etmeye hak kazandıklarını belirtti.

Geçen sezon genç oyunculara forma şansı verip gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Genç oyunculardan kurulu bir takım olmamız nedeniyle geçen sezon içerisinde inişli çıkışlı grafiklerimiz oldu. Genç oyuncularımıza daha çok süre vererek hem Türk basketboluna hem de şehrimize katkı sağlamak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki yıl Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Kupayı alıp şampiyon olabilecek güçte bir kadro kurmanın çalışmaları içerisindeyiz. İnşallah kadın basketbolunda Avrupa Kupası'nı, şehrimize ve ülkemize kazandıracağız. Birçok transfer çalışmasını tamamladık. İlerleyen süreçte anlaştığımız yıldız isimleri açıklayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci