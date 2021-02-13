ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'dan Sevgililer Günü klibi
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'dan Sevgililer Günü klibi

13.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:10
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'dan Sevgililer Günü klibi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel klip hazırladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel klip hazırladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 19 yaşındaki oyuncusu Feride Şevval Akalan'ın yer aldığı klipte, Sevgililer Günü ile basketbol sevgisi bir arada işlendi.

Klipte Feride Şevval Akalan, keman eşliğinde akşam yemeği yediği kişiye, "En güzel başlangıcım, tutku ve mutluluğu aradığım yaşlarda hayatımın tüm yolları sana çıktı." ifadesini kullanıyor.

Kameranın açısı değiştiğinde ise Feride Şevval'in bir insana değil, basketbol topuna hitap ettiği görülüyor.

Klip, topu eline alan genç oyuncunun, "Sana dokunmak, zirveye giden ilk adımı atmaktı. Seninle bütünleşmek başarının tek anahtarı." diyerek potaya basket atmasıyla son buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takımın genel koordinatörü Ender Ünlü, "Basketbol sadece bir spor branşı değil, aynı zamanda aşk ve tutku demek. Duygularımızı en kısa ve en etkili biçimde anlatmanın bu şekilde mümkün olacağını düşündük ve bu klibi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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