ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da play-off hesapları
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da play-off hesapları

05.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:56
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da play-off hesapları

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, hedeflediği play-off için her karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, hedeflediği play-off için her karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Ligin 15. haftasında sahasında Nesibe Aydın'ı yenen Mersin ekibi, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş HDI Sigorta ve daha sonra evinde karşılaşacağı Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarında galibiyet hesapları yapıyor.

Ligde 10 galibiyetle Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray'dan sonra 3. sırada bulunan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, önündeki maçları kazanarak play-off'u garantilemek istiyor.

Ali Adalıoğlu: "Hedefimiz play-off"

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nesibe Aydın maçında sporcuların iyi mücadele ettiğini söyledi.

Genç Türk sporcuların performanslarının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Adalıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl takımda genç sporcularımız kendilerine güven aşılıyor. Performansları sevindirici. Bu sporcularımız 19-21 yaşlarında. Bu yıl performansları istediğimiz seviyeye gelirse, gelecek sezona büyük yatırım yapmış olacağız. Hedefimiz play-off. Play-off'a mutlak gireriz. Bu yıl için play-off'ta gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

Adalıoğlu, önlerinde Beşiktaş HDI Sigorta ve Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarının olduğunu, her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş kazanabileceğimiz bir maç. Fenerbahçe ligin yenilgisiz takımı. O maç zor geçecek. Zor maç olacak diye önceden pes etmek yok. Çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Sporda olmayacak şey yok. O gün rakibiniz kötü olur, siz olağanüstü performans sergiler, kazanırsınız. Neden galibiyet olmasın." diye konuştu.

Olcay Orak: "Şu an önceliğimiz Beşiktaş maçı"

Başantrenör Olcay Orak da Nesibe Aydın maçında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğuna değindi.

Takımdaki genç oyuncuların öz güvenli şekilde mücadele ettiğine dikkati çeken Orak, şunları kaydetti:

"Nesibe Aydın ligin önemli takımlarından. Bu karşılaşmayı kazanmak değerli. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Umarım deplasmandan galibiyetle dönüp play-off'taki yerimizi netleştiririz. Şu an önceliğimiz Beşiktaş maçı. Biz Fenerbahçe karşısında çıkar oyunumuzu oynarız. Takım halinde direnç gösterdiğimiz her maçı kazanabilecek durumumuz var. Yeter ki direncimizi eksik etmeyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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