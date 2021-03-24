ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da normal sezonu galibiyetle kapatmanın sevinci yaşanıyor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da normal sezonu galibiyetle kapatmanın sevinci yaşanıyor

24.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:32
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da normal sezonu galibiyetle kapatmanın sevinci yaşanıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un başantrenörü Olcay Orak, normal sezonu galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un başantrenörü Olcay Orak, normal sezonu galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Orak, ligin 26'ncı ve normal sezonun son haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 90-51 yendikleri maçın ardından yazılı açıklama yaptı.

Oyuncularının iyi bir oyun sergilediğini kaydeden Orak, "Normal sezonu galibiyetle tamamladığımız için mutluyuz. Rehavete kapılmadan mücadele eden, savaşmayı bırakmayıp güzel bir galibiyet alan oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Orak, play-off müsabakalarına yoğunlaşacaklarını vurgulayarak, "Önümüzde play-off müsabakaları var. En iyi şekilde hazırlanarak, kentimizi play-off maçlarında da başarıyla temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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