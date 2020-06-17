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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da gelecek sezon hedefi "zirveye" oynamak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, gelecek sezon üst sıralar için mücadele edecek iyi bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da gelecek sezon hedefi
17.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:26

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, gelecek sezon üst sıralar için mücadele edecek iyi bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun açılacağı tarihin henüz belirlenmediğini anımsattı.

Bu süreçte kulüp olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Adalıoğlu, takım olarak sezon hazırlıklarına kısa süre içerisinde başlayacaklarını dile getirdi.

Adalıoğlu, iyi bir takım oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gelecek sezon hedefimiz ligde üst sıralarda mücadele edecek iyi bir takım oluşturmak. Türk oyuncularla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Dış transferde sürpriz isimlerimiz var. Yavaş yavaş bunlar belirlenmeye başladı. Bu transferlerle Mersinli basketbolseverlere çok iyi bir takım izletme şansı yakalayacağız."

Sezona, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile devam edeceklerini belirten Adalıoğlu, altyapı için yapacakları çalışmalarla Türk basketboluna önemli isimler kazandıracaklarını aktardı.

Altyapı çalışmaları

Adalıoğlu, gelecek sezon altyapıya her zamankinden daha çok önem vereceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ceyhun Yıldızoğlu hocamız altyapı ve Türk oyunculara önem veriyor. O konuda kendimize bir yol haritası belirledik ve o şekilde ilerleyeceğiz. Gelecek sezon altyapıya çok önem vereceğiz. Yetenekli sporcular yetiştirmeye çalışacağız. Yapımı devam eden bir spor salonu var. Modern araç ve gereçlerle donatılacak. Sporcu geliştirme açısından önemli. Bu, Mersin'deki yetenekli gençlerin iyi bir yere gelmesinde önemli bir unsur olacak, Türk basketboluna da katkı sunacaktır."

Adalıoğlu, takımdaki bazı sporcuların bireysel çalışmalarının devam ettiğini, kısa süre içerisinde de takım olarak sezon hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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