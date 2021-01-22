ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi karşılaşmasına hazır
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi karşılaşmasına hazır

22.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:43
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi karşılaşmasına hazır

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda Çankaya Üniversitesi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda Çankaya Üniversitesi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını başantrenör Olcay Orak gözetiminde tesislerde yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, oyuncularının maça iyi hazırlandığını belirterek, "Hem play-off'a kalma hem de ligdeki sıralama açısından çok değerli bir maça çıkacağız. Maçı kazandığımız zaman büyük ihtimalle ilk 8'e kalmayı neredeyse garantileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını aktaran Orak, "Türkiye liginin en dirençli, enerjik, mağlubiyeti kolay kolay kabul etmeyen takımıyız. Kazanırsak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Umarım her şey yolunda gider ve maçı kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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