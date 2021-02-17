ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol maçına hazırlanıyor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol maçına hazırlanıyor

17.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:29
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol maçına hazırlanıyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında 21 Şubat Pazar günü sahasında Bellona Kayseri Basketbol ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında 21 Şubat Pazar günü sahasında Bellona Kayseri Basketbol ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenör Olcay Orak yönetiminde tesislerde günde çift idman yapan Mersin ekibi, Bellona Kayseri Basketbol maçına yoğun şekilde hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, geçen hafta oynadıkları OGM Ormanspor maçında defansif ve ofansif hatalar yaptıklarını belirtti.

Bu hataları Kayseri ekibi karşısında yapmak istemediklerini aktaran Orak, "Bellona Kayseri Basketbol, ligin değerli takımlarından biri ancak biz de Türk yeteneklerimizle saha içinde iyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Evimizde oynayacağımız zor bir maç olacak ama kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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