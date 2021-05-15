ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 8 oyuncu transfer edip, 1 oyuncusunun sözleşmesini uzattı
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 8 oyuncu transfer edip, 1 oyuncusunun sözleşmesini uzattı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 8 oyuncu transfer edip, 1 oyuncusunun sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 8 oyuncu transfer ederken, 1 oyuncusunun ise sözleşmesini yeniledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 8 oyuncu transfer ederken, 1 oyuncusunun ise sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek Mersin ekibi, Asena Yalçın, Kuanitra Holingsvorth, Esra Ural Topuz, Yvonne Turner, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes, Chelsea Gray ve Shavonte Zellous'u kadrosuna kattı.

Mersin temsilcisi, geçen sezon 27 maçta 445 sayı atan oyuncusu Kristine Anigwe ile de yeniden sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp üst yöneticisi Ender Ünlü, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Dünya standartlarında tesisimiz ve yıldız sporcularımızla Avrupa Kupası'nı almayı hedeflerken, kentimizin desteğini arkamızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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