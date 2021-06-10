ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 3 kulvarda kupa hedefliyor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 3 kulvarda kupa hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 3 kulvarda kupa hedefliyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gelecek sezon Süper Lig, FIBA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gelecek sezon Süper Lig, FIBA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu ve yöneticiler, Fly Academy Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adalıoğlu, 2017 yılında yapılanması başlayan kulübün kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi.

Gelecek sezonun hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Adalıoğlu, "Yeni sezon hedeflerimiz oldukça büyük. Bu nedenle elimizi çabuk tuttuk. Çok iyi ve kaliteli oyuncuları bünyemize kattık." diye konuştu.

Kulüp üst yöneticisi Ender Ünlü de 2017'de başlayan serüvenlerinde, büyük başarılar elde edeceklerine inandıkları yıla girdiklerini dile getirdi.

Teknolojik ve mimari açıdan üst seviyede bir tesise sahip olduklarını vurgulayan Ünlü, "Dünyada ilk 3 içerisinde, Avrupa'da ise birinci sırada olan bir tesise sahibiz." ifadesini kullandı.

Ünlü, yeni sezon hedefleriyle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şu an Avrupa ve ABD'deki basketbol camiası, takımımızın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanacağında, ligde ve Türkiye Kupası'nda da final oynayabilecek seviyede kadro oluşturduğunda hemfikir. Şu an FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na dahil olan takımların hiçbirinde transfer çalışmalarını üst seviyede göremezsiniz. Bizim stratejik olarak transferlerimizi erken açıklamamız, onları bu yıla değil gelecek yıla yatırım yapmaya itti. Yedi yabancı oyuncu aldık. Bunların tamamı ABD'li ve hepsinin Avrupa pasaportu var. Bu yıl için 16 kişilik kadromuzu tamamıyla oluşturmuş bulunmaktayız. Ocak ayındaki transfer döneminde ikinci bir hamle yapmak için de plan ve program yaptık. Bununla ilgili elimiz sağlam."

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 3 kulvarda kupa hedefliyor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 3 kulvarda kupa hedefliyor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 3 kulvarda kupa hedefliyor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 3 kulvarda kupa hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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