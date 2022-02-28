ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Prometey maçının hazırlıklarına başladı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında 2 Mart'ta Ukrayna ekibi Prometey'i ağırlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Aziz Akkaya, iyi oynayarak kazanmak istediklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Prometey maçının hazırlıklarına başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda başlandı. Antrenmana, tüm oyuncular katıldı.

Isınma hareketlerinin ardından turnike atan oyuncular, taktik çalışma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, ilk maçta rakiplerini 86-67 yendiklerini anımsatarak, "İlk maçın skorunu bir kenara bırakıp yeni maç gibi düşünmek lazım. Biz de yeni bir maç gibi oynayacağız. Her maçımızı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kupası yolunda taraftarların desteğinin sürmesini istediklerini belirten Akkaya, "En büyük isteğim, taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması. Edip Buran'da oynarken taraftarlarımız salonu dolduruyordu ancak Servet Tazegül'ün kapasitesi daha büyük. Takımımızın motive olması açısından daha fazla taraftarın gelmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Rövanş maçı, 2 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunması nedeniyle Bulgaristan'da oynanan ilk maç, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 86-67 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.