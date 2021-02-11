ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Özgecan Aslan'ı andı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü'nün yönetimi, sporcuları, teknik ekibi ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'ı pankart açarak andı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında OGM Ormanspor'u ağırlayacak olan ÇBK, maçın hazırlıklarını tesisteki antrenmanla sürdürdü. Başantrenör Olcay Orak nezaretindeki antrenmanda, teknik ekiple maç yapan turuncu lacivertli basketbolcular, Ormanspor maçında uygulanması planlanan hücum ve savunma varyasyonları üzerine çalıştı.Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de antrenmanı ziyaret ederek, basketbolculara başarı dileklerini iletirken, 2015 yılında bindiği minibüsün sürücüsü tarafından katledilen Özgecan Aslan anıldı. Başkan Özyiğit, ÇBK Başkanı Ali Adalıoğlu, genel koordinatör Ender Ünlü, basketbolcular ve teknik ekip, üzerinde 'Unutulmadın' yazılı pankart açarak hem Özgecan'ı andı hem de kadın cinayetlerini protesto etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN