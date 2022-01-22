ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncusu Asya'ya milli takım daveti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin genç takımı oyuncularından Asya Ülker, 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı hazırlık kampına davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlıların 30 Ocak-6 Şubat'ta Bolu'daki kampına davet edilen oyun kurucu Asya, iyi bir hazırlık süreci geçirerek takım kadrosuna girmek istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asya, milli takım kampına davet edildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Kulübümüzün en büyük hedefi, milli takımın tüm yaş kategorilerine sporcu göndermektir. İyi bir hazırlık süreci geçirerek şampiyonaya gidecek kadroda yer almak, ülkemi, kentimi, kulübümü ve ailemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadesini kullandı.