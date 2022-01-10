ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Flammes Carolo ile oynayacağı maç ertelendi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ilk ayağında, 13 Ocak'ta Fransa'da Flammes Carolo ile oynayacağı karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ilk ayağında, 13 Ocak'ta Fransa'da Flammes Carolo ile oynayacağı karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak'ta oynanması planlanan maç, geçen hafta Mersin ekibindeki 9 basketbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonunca (FIBA) ertelendi.
Takımlar, FIBA'nın belirleyeceği gün ve saatte parkeye çıkacak.
Mersin ekibinin Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 9 Ocak'taki Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı da aynı gerekçeyle ertelenmişti.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
AA / Sezgin Pancar - Spor Haberleri