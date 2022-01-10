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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Flammes Carolo ile oynayacağı maç ertelendi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Flammes Carolo ile oynayacağı maç ertelendi
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ilk ayağında, 13 Ocak'ta Fransa'da Flammes Carolo ile oynayacağı karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ilk ayağında, 13 Ocak'ta Fransa'da Flammes Carolo ile oynayacağı karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak'ta oynanması planlanan maç, geçen hafta Mersin ekibindeki 9 basketbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonunca (FIBA) ertelendi.

Takımlar, FIBA'nın belirleyeceği gün ve saatte parkeye çıkacak.

Mersin ekibinin Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 9 Ocak'taki Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

AA / Sezgin Pancar - Spor Haberleri

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