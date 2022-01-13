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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Avrupa maçı tarihleri belirlendi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Avrupa maçı tarihleri belirlendi
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile oynayacağı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen son 16 turu maçlarının yeni tarihi belli oldu.

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile oynayacağı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen son 16 turu maçlarının yeni tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, eşleşmenin ilk maçı 19 Ocak'ta Fransa'da, rövanş karşılaşması ise 22 Ocak'ta Mersin'de oynanacak.

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan ilk müsabaka, Mersin ekibinde 9 basketbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle FIBA tarafından tehir edilmişti.

Mersin ekibinin Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la 9 Ocak'ta yapması gereken maç da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

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AA / Sezgin Pancar - Spor Haberleri

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