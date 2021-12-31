ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Lointek Gernika maçının hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında 4 Ocak Salı günü sahasında İspanya'nın Lointek Gernika takımıyla yapacağı maçın maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen ve 4 Ocak Salı günü saat 18.00'de Edip Buran Spor Salonu'nda oynanması kararlaştırılan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçının hazırlıklarını, başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde sürdürüyor.

Tesislerde taktik ağırlıklı çalışan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, tur atlamanın hesaplarını yapıyor.

İlk maçta, deplasmanda İspanya temsilcisine 24 sayı farkla 83-59 mağlup olan Mersin ekibi, 25 sayı ve üzerinde fark yakalaması durumunda adını bir üst tura yazdıracak.

Akkaya: "Turu geçeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Akkaya, rövanşta sakin oyun sergilemek zorunda olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Maçı telaş yapmadan oynamamız lazım çünkü ilk periyotta 24 sayı farkı yakalayamayız. Maça çok sert başlayıp oyunun kontrolünü baştan ele almamız ve sabırlı olmamız gerek. Takım olarak inançlıyız. Oyuncular inanıyor, teknik ekip inanıyor. Biz bu turu geçeceğiz. Geçmemiz gerekiyor çünkü biz kupayı almak istiyoruz. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu başaracağız."

Oyunculardan ABD'li Yvonne Turner da karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, turu geçmek için mücadele edeceklerini bildirdi.