Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta

EuroCup'ta Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ertelenen Lointek Gernika maçının 4 Ocak Salı günü oynanması kararlaştırıldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) son 32 turu rövanşında geçtiğimiz Çarşamba günü oynanması planlanan ÇBK-Gernika maçı, rakip takımdaki 5 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Yeni maç programını açıklayan FIBA, karşılaşmanın 4 Ocak Salı günü saat 18.00'de Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacağını duyurdu.

İspanyol taraftarların ilk maçta hakemlerin üzerinde büyük etki oluşturduğuna dikkat çeken Ünlü, "Çok zor görünen maçlar, taraftar baskısıyla rahatlıkla kazanılabilir. Gernika tribünleri ilk maçta bunu başardı. Tribünde çalınan ıslıklar ve kararlara verilen tepkiler nedeniyle hakemler birbirlerini duyup anlamakta dahi güçlük çekti. Rakibin moral-motivasyonunu bozmak ve maçın gidişatını kendi takımının lehine çevirmek için biz de bunu başarmalıyız. Taraftarlarımızın desteğiyle rakibi boğmak, tüm Avrupa'ya tribün dersi vererek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.