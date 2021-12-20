ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeli
AA / Serkan Avci - Haberler | Spor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 22 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Lointek Gernika takımı ile Mersin'de oynayacakları FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçının, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 22 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Lointek Gernika takımı ile Mersin'de oynayacakları FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçının, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Genel Koordinatörü Ender Ünlü, İspanyol ekibinde forma giyen 5 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığını belirterek, müsabaka tarihinin Uluslararası Basketbol Federasyonu tarafından belirleneceğini bildirdi.
AA / Serkan Avci - Spor Haberleri
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